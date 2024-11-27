تعيين سمير شيباني واليا على وهران

علم عصر يوم الأربعاء وعلى هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسيدي بلعباس بتحويل السلطات المركزية لوالي ولاية سيدي بلعباس سمير شيباني إلى ولاية وهران ليشغل نفس المهام، وذلك خلفا للوالي السابق سعيد سعيود الذي عين مؤخرا على رأس حقيبة النقل كوزير للقطاع ضمن الطاقم الحكومي الذي يقوده نذير العرباوي بعد التغييرات التي مست بعض الحقائب الوزارية منتصف الشهر الجاري.

هذا ولم تتسرب أي معلومات بخصوص هوية من سيخلف سمير شيباني على رأس ولاية سيدي بلعباس وذلك بعد حوالي 27 شهرا كان قد قضاها هذا الأخير كمسؤول أول عن الجهاز التنفيذي الولائي. رغم تردد اسم أحد الأمناء العامين على مستوى ولاية وسطى ليحل محله.

وكان جمع من المدراء التنفيذيين ومنتخبين قد ودعوا والي سيدي بلعباس بعد انتهاء أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة، وكلهم أمل ان يعطي والي ولاية سيدي بلعباس الجديد نفسا جديدا للتنمية بالولاية، مع الإشارة إلى امكانية أن تتم عملية التنصيب خلال المستقبل القريب .