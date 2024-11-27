تأجيل مباراة اتحاد الجزائر- نادي بارادو

أجلت مباراة اتحاد الجزائر- نادي بارادو، التي كانت مبرمجة ليوم الإثنين 2 ديسمبر، لحساب الجولة الـ 11 من الرابطة المحترفة الأولى، إلى تاريخ لاحق، حسبما أفادت به الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء في موقعها الرسمي.

وجاء قرار التأجيل، من أجل السماح لاتحاد الجزائر للتحضير الجيد للمباراة المقررة يوم 8 ديسمبر والتي سيحل فيها ضيفا على نادي جاراف السنغالي، لحساب الجولة الثانية (المجموعة الثالثة)، من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتبدأ الجولة الـ 11 للبطولة الوطنية، يوم السبت 30 نوفمبر ببرمجة ثلاث مقابلات، على أن تتواصل يومي الأحد 1 ديسمبر والإثنين 2 ديسمبر، حسب برنامج الرابطة المحترفة.

برنامج الجولة الحادية عشرة:

السبت 30 نوفمبر:

مولودية البيض - ترجي مستغانم

نجم مقرة - مولودية وهران

اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو

الأحد 1 ديسمبر:

شباب بلوزداد - جمعية الشلف

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

الإثنين 2 ديسمبر:

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

مباراة مؤجلة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو .