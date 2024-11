L’occupant sioniste a piétiné toutes les chartes et règles

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré ce mercredi, dans un message à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, que " l’occupant sioniste piétine toutes les chartes et règles »", selon la télévision publique.

Dans son message, le président a affirmé : « La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien intervient cette année dans une conjoncture particulière, marquée par l’agression brutale de l’occupation sioniste contre le peuple palestinien sans défense, particulièrement dans la bande de Gaza, une agression qui a entamé sa deuxième année face à l’infâme incapacité internationale à mettre fin à ses conséquences atroces à travers lesquelles l’occupant sioniste piétine toutes les chartes et règles »,

Malgré les souffrances incommensurables et les épreuves accablantes qu'il endure, le peuple palestinien frère, à l'instar des peuples révoltés en quête de liberté, écrit son propre miracle. Refusant de se résigner au fait accompli, il clame ses droits depuis les geôles, les montagnes, les décombres et les entrailles de la terre et continue de résister au blocus, à la famine, aux bombardements et aux sévices, avec patience et dignité, armé de sa foi inébranlable en la justesse de sa cause et en la légitimité de ses revendications, a-t-il ajouté.

« Devant l'ampleur de ces sacrifices, nous ne pouvons que nous incliner avec déférence et admiration devant ce peuple combattant, a ajouté le président Tebboune.