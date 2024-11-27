"للكويت مكانة خاصة في قلوب الجزائريين"

التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، اليوم الأربعاء، مع وكيل الحرس الوطني الكويتي، الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي.

وتناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات العسكرية الثنائية وسبل تعزيز التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وفق ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول في كلمة بالمناسبة: "إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أعرب لمعاليكم عن بالغ الامتنان على الاستقبال الأخوي الذي شرفتموني به، والوفد المرافق لي، بمناسبة هذه الزيارة الرسمية التي أقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة، أغتنم هذه السانحة، للتأكيد على تميز العلاقات العريقة، التي تربط بلدينا الشقيقين، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، التي تعد محطة خالدة، قدم لنا خلالها أشقاؤنا في الكويت، قيادة وشعبا، السند والدعم اللازمين، حيث ترأس سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، بنفسه، عندما كان وزيراً للخارجية، لجنة التبرعات ودعم جيش التحرير الوطني".

وأضاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: "من هذا المنطلق كانت للكويت ولا تزال مكانة خاصة في قلوب الجزائريين، والدليل على ذلك حرص قائدي البلدين على ترقية علاقاتنا الثنائية، لتكون في مستوى عمقها التاريخي وأهميتها الاستراتيجية، كما يجدر التنويه بالديناميكية الإيجابية التي أضفتها زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى الكويت شهر فيفري 2022 على العلاقات الثنائية، لاسيما على صعيد تعزيز التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، والدفع بالتعاون الجزائري الكويتي في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهو ما يحفز جيشينا على المضي قدما، نحو العمل المتواصل، بما يجسد تعاونا عسكريا متنوعا يتوافق مع هذا التقارب السياسي المتميز بين البلدين".

من جهته أعرب الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي، عن سعادته بلقاء الفريق أول، مثنيا على دور الجزائر كفاعل إقليمي يحظى باحترام شركائه على المستويين العربي والقاري والدولي، متمنيا أن تكون هذه الزيارة لبنة أخرى على مسار الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مداه المأمول.

ويدخل هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية للفريق أول السعيد شنڨريحة، إلى دولة الكويت التي دخلت يومها الرابع.