عين وسارة: أزمة المياه تدفع المواطنين إلى غلق الطريق

أقدم، مساء اليوم الأربعاء، سكان حي عبان رمضان بالمقاطعة الإدارية عين وسارة على قطع الطريق المحاذي لمقبرة سي السبخاوي، بحرق العجلات المطاطية تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من استمرار أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب التي تجاوزت الأسبوعين.

وأفاد المحتجون لـ "الخبر" أن انقطاع المياه أجبرهم على شراء صهاريج المياه بأسعار باهظة تجاوزت 1200 دج للصهريج الواحد، مما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على عائلاتهم، مشيرين إلى أن السبب وراء تفاقم الأزمة هو التوصيلات العشوائية التي ترتبط بالأنبوب الرئيسي الناقل للمياه من آبار أولاد سعيد بحد الصحاري، حيث تُستهلك كميات كبيرة من المياه بشكل غير قانوني دون أي رقابة أو تدخل من السلطات.

وفي سياق احتجاجهم، طالب السكان بالإسراع في عملية إنجاز مشروع إعادة شبكة المياه بالحي، والذي تأخر بشكل غير مبرر، كما دعوا السلطات المحلية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على التوصيلات العشوائية التي حرمتهم من حقهم المشروع في الحصول على المياه.

وأكد المحتجون أن خطوتهم الاحتجاجية هذه جاءت بعد محاولات متكررة لمطالبة السلطات بحل مشكلتهم دون أي استجابة تُذكر، مشددين على أنهم قد يلجؤون إلى خطوات تصعيدية أخرى إذا استمر تجاهل مطالبهم، ووجهوا نداءً عاجلا إلى والي ولاية الجلفة للتدخل شخصيا من أجل إنهاء هذه المعاناة التي أثقلت كاهلهم.