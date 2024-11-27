كأس "الكاف" .. بداية قوية لـ"السنافر"

افتتح شباب قسنطينة مشاركته في دور المجموعات من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم بطريقة ممتازة بعدما عاد بثلاث نقاط ثمينة من تنقله إلى تونس لمواجهة النادي الصفاقسي على ملعب رادس.

وقدم أشبال المدرب خير الدين مضوي مقابلة تكتيكية كبيرة ونجحوا في امتصاص هجمات المحليين قبل أن يسجلوا هدف الفوز الوحيد عن طريق القائد المتألق إبراهيم ديب في الدقيقة الـ 81.

وتسمح هذه النتيجة لـ "السنافر" برفع حظوظهم في كسب إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى التي تضم أيضا نادي سيمبا التنزاني المتمرس في المنافسات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وبعد إجراء مقابلتي الجولة الأولى من دوري المجموعات يتقاسم ممثل كرة القدم الجزائرية صدارة المجموعة مع نادي سيمبا برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث تجاوز هذا الأخير نظيره برافوس الأنغولي بهدف مقابل صفر.

وتؤكد هذه النتيجة الصحة الجيدة لنادي عاصمة الشرق الجزائري هذا الموسم حيث يتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة بعد إجراء 10 جولات.