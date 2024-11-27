إنهاء مهام محمد شرفي

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، وفق ما أورد العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في مرسوم رئاسي رقم 24-387 مؤرخ في 27 نوفمبر 2024 : "تنهى مهام السيد محمد شرفي، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على طلبه لأسباب صحية".

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد تعرضت لانتقادات لاذعة خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت يوم السابع سبتمبر 2024.

واستنكرت مديريات الحملة الانتخابية للمرشحين الثلاثة في الرئاسيات، ومنها حملة الفائز بالانتخابات عبد المجيد تبون، الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وانتقد بيان مشترك للمرشحين الثلاثة ما وصفوه بـ "بضبابية وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".