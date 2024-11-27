توضيح بخصوص خط جديد بين الجزائر وأبوظبي

نفت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الأربعاء، الأخبار التي تحدثت عن فتح خط جوي جديد يربط بين الجزائر والعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر على "الفايسبوك": "ننفي ما ورد حول إضافة خط جوي جديد يربط مطار الجزائر بمطار أبو ظبي الخاص بشركة الاتحاد للطيران".

وكان موقع "خليجي تايمز" الإماراتي قد نشر خبرا، تناقلته وسائل إعلام أخرى، بخصوص قرار شركة "الاتحاد للطيران" إضافة 10 وجهات جديدة اعتبارا من جويلية 2025، تربط أبوظبي بمدن كبرى منها الجزائر العاصمة.