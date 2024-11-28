الصهاينة يدنسون مساجد الضفة الغربية المحتلة

دنس مستوطنون صهاينة، الجمعة الماضية، مسجدا في خربة مراح البقار ببلدة دورا، وسط ترديد هتافات بالعبرية ورقص وغناء، كما انتشروا في قرية العلقة جنوب الخليل، قرب منازل المواطنين.

ولم يكن تدنيس المسجد الأول في نطاق سياسة الاحتلال ومستوطنيه، إذ سبق الخطوة اعتداءات مستمرة، وكثفت عصابات المستعمرين من اعتداءاتها على المساجد والمواطنين وممتلكاتهم بحماية جيش الاحتلال، خاصة في الآونة الأخيرة. وكان أبرز الاعتداء وتدنيس المساجد ما كشفه مقطع فيديو لأحد الجنود، يظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يغنون أغانٍ دينية داخل أحد مساجد مخيّم جنين في الضفة الغربية المحتلة.



ووفقا لروايات شهود عيان، فقد اقتحم جنود الاحتلال بأحذيتهم مسجدا في جنين أثناء أذان الظهر، واعتقلوا الموجودين داخله، ثم شرعوا في استخدام مكبّرات الصوت في المسجد لترديد أغاني عيد ما يسمى الأنوار (الحانوكا).



