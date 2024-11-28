تأجيل اجتماع هام لأوبك+ لهذا السبب

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول، اليوم الخميس، أن "تحالف أوبك+" قرّر إرجاء الاجتماع الخاص بتقرير الخطوات التالية لإستراتيجيته لإنتاج النفط.

وحسب ما أفاد به بيان للمنظمة، فإن التاريخ الجديد لعقد الاجتماع قد تقرّر في الخامس من ديسمبر المقبل، وذلك للسماح للعديد من الوزراء بحضور القمة الخليجية الخامسة والأربعين في دولة الكويت.

هذا، وقد أجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل، لتحديد سياسة الإنتاج للأشهر الأولى من 2025، كما سيكون هناك نقاش بشأن تأجيل زيادات إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في جانفي من سنة 2025 المقبلة.

وسبق أن أعلنت المجموعة، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.