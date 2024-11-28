الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية بوهران

تمكنت عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية، بأمن ولاية وهران، وفي عمليات متفرقة، من الإطاحة بـ 3 شبكات إجرامية، ينشط أفرادها في تجارة المخدرات الصلبة وتزوير محررات رسمة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الجهاز، صادر اليوم الخميس، فقد أسفرت العمليات عن "توقيف 8 أشخاص ينشطون في الشبكات الثلاث." وقد تمت عملية التوقيف – يضيف البيان – "بعد المعلومات المتحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر المقاطعة، والتي كشفت عن النشاط المشبوه لأفراد الشبكات، بعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد نشاطهم الإجرامي، وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السادة وكلاء الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، ومحكمة وهران، تم الإيقاع بهم".

وحجزت المصالح ذاتها، "1877 قرص مهلوس من المخدرات الصلبة (إكستازي ) من مختلف الأنواع، محررات رسمية مزورة، مركبتين تستعملان في توزيع هذه السموم ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم ، قدموا بموجبه أمام العدالة"، يختم البيان.