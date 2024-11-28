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عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

28 نوفمبر 2024 ()
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اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، بدعم من قوات الاحتلال الصهيوني.

و حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلموذية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

ويتعرض المسجد يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه زمانيا.

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