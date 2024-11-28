المدية: إعادة فتح أسواق الماشية بشروط

أصدر، اليوم، جيلالي دومي، والي ولاية المدية، قرارا يقضي بإعادة فتح أسواق الماشية عبر كافة بلديات الولاية بعد أن تقرر غلقها من طرف الوالي السابق منذ السابع والعشرين من شهر جوان الفارط في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة لمكافحة مرض الجلد العقدي المعدي عند الابقارعلى مستوى ولاية المدية.

وقد اقتصر قرار فتح أسواق المواشي، حسب بيان مصالح ولاية المدية صادر اليوم، للمجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) دون غيرها، مع منع دخول صنف الأبقار إلى الأسواق، كما يمنع نقلها دخولها وخروجها من الولاية، ماعدا حسب القرار تلك الموجهة للذبح على مستوى المذابح والمسالخ المعتمدة القريبة من المستثمرة، مع اشتراط أن تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية يتم تسليمها من البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية.

وشدد قرار الوالي بضرورة رش كل وسائل نقل الحيوانات بالمبيدات المضادة للحشرات قبل دخولها للسوق وعند خروجها منه.