"الخضر" في المركز الرابع إفريقيا

حافظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على المركز الـ 37 عالميا في تصنيف "الفيفا" الشهري الذي صدر اليوم الخميس.

وخلال شهر نوفمبر الحالي، عاد أشبال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بتعادل من غينيا الاستوائية وفازوا بنتيجة عريضة على ليبيريا بتيزي وزو في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات "الكان".

على المستوى القاري، ارتقى "الخضر" إلى المركز الرابع إفريقيا بعد المغرب، السنغال ومصر، وذلك إثر تراجع المنتخب النيجيري للمركز الـ 44 عالميا.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة الترتيب العالمي وبفارق ضئيل من النقاط على ملاحقيه، فرنسا (المركز الثاني) وإسبانيا (المركز الثالث). ومن جهتهما، حافظت منتخبات إنجلترا (الصف الرابع) والبرازيل (الصف الخامس) على مراكزهما.

أما البرتغال وهولندا فتقدمتا بمركز واحد وأضحت تحتلان الصفين السادس والسابع على التوالي. أما بلجيكا، فتراجعت بمركزين (الصف الثامن)، بينما حافظت إيطاليا على مركزها التاسع، في الوقت الذي عادت فيه ألمانيا إلى الصف العاشر.

هذا ويصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ترتيبه القادم للمنتخبات في الـ 19 من شهر ديسمبر القادم.