تيبازة: الاطاحة بشبكة تهريب "الحراقة"

تمكنت مصالح الامن ببوإسماعيل (تيبازة) من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تهريب المهاجرين السريين عبر البحر، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات البيان ان فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني ببواسماعيل أطاحت بشبكة إجرامية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر الحدود الوطنية، من خلال تنظيم رحلات ابحار سرية انطلاقا من سواحل الولاية مقابل الحصول على منفعة مالية.

وجاءت هذه العملية نتيجة تحريات ميدانية قامت بها عناصر الفرقة مكنت من شل نشاط هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من ثلاثة مشتبه فيهم، تم توقيفهم مع حجز معدات إبحار ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بواحد مليون و670 ألف دج وسيارة نفعية كان يستعملها أفراد هذه الشبكة في تنقلاتهم.

وبعد استكمال التحقيقات القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اقليميا عن جناية تنظيم تهريب المهاجرين في اطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية مع تعريض أمنهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية للخطر، استنادا لنفس البيان.