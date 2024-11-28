إثارة منتظرة بقاعة حرشة حسان

ستشهد قاعة حرشة حسان في الجزائر العاصمة، غدًا الجمعة، نزالات مثيرة في فنون القتال المختلطة (MMA).

وحسب منشور على صفحة "فيكتوري فايترز" في "الفايسبوك"، وهي الجهة المنظمة للحدث، فإن محبي هذه الرياضة سيكونون على موعد مع "ليلة لا تُنسى مليئة بالحماس والمهارة والأدرينالين".

وسيكون المسرح جاهزا لـ"مواجهة ملحمية" عندما يتصادم أفضل المقاتلين من إيران وروسيا، حيث يواجه ألي رضا شرياتي نظيره أليبك سليمانوف في الوزن المتوسط 84 كغ، كما يواجه أكبر آزادي فار نظيره سلطان عمرُف في الوزن الوسط 77 كغ.

وستشهد السهرة تنظيم نزالات أخرى بين مقاتلين جزائريين في مختلف الأوزان، إضافة إلى تواجد العنصر النسوي عندما تقابل بوعلي بثينة نظيرتها سمار هدى.