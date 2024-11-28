إيران تهدد الغرب بـ"النووي"

لوحت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بإمكان تعديل موقفها لجهة عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، في حال أعاد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك عشية اجتماع مع قوى أوروبية لبحث برنامجها النووي.

وأكد عراقجي، اليوم الخميس، أن "قرار ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيراني يأتي نتيجة الضغوط الحالية".

وقال عراقجي، في مقابلة صحفية، إن "النقاش النووي داخل طهران من المرجح أن يتحول نحو امتلاك أسلحة نووية إذا مضى الغرب قدما في التهديد بإعادة فرض جميع العقوبات على إيران".

وأضاف أن "إيران تمتلك بالفعل القدرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج الأسلحة النووية، لكن ذلك لا يشكل جزءا من الاستراتيجية الأمنية".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الماضي، عن عقدها اجتماعا مرتقبا بين نواب وزراء خارجية 3 دول أوروبية لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.

ويتناول لقاء الجمعة الخلافات بين إيران والغرب حول برنامجها النووي بعد رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% .

وتقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، خلف صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أدان عدم تعاون طهران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا ينتقد إيران لعدم تعاونها في الملف النووي.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان أكد استعداد بلاده للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تبديد "الغموض والشكوك المزعومة" حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.