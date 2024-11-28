بشار: أزيد من 919 محبوسا يقتحمون عالم التكوين

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء بشار، عن استفادة أزيد من 919 محبوس بالمؤسسات العقابية بدائرة اختصاص مجلس قضاء بشار من مختلف أنماط التكوين، مدرجا ذلك ضمن ما وصفه بـ"نهج تشجيع التعليم والتكوين المهني في الوسط العقابي الذي تسلكه وزارة العدل".

وأفاد ذات المتحدث خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية التي احتضنها مجلس قضاء أن هذه السياسة المتبناة من طرف الوزارة أتت أكلها، و هو ما تُجسده الأعداد المتزايدة للمحبوسين الراغبين في الاستفادة من مختلف أنماط التعليم و التكوين خلال كل موسم، كاشفا عن نجاح 92 محبوس في امتحانات شهادة البكالوريا من أصل 98 محبوس مسجل أي بنسبة نجاح تقدر بـ 93.87 % و هي نسبة عالية، قال أنها ما كانت لتتم لولا يتم تحقيقها إلا بتظافر كافة الجهود من أساتذة وطاقم إداري".

من جهة أخرى وفي سياق منفصل نوّه النائب العام بالعمليات النوعية التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سواء داخل المناطق الحضرية أو عبر حدودنا الوطنية، في إشارة منه إلى مكافحة نشاطات الجماعات الإجرامية و على وجه الخصوص عصابات تهريب المخدرات و بالنتائج التي تم تحقيقها في إطار مكافحة هذه الظاهرة وإفشال مخططات الجماعات الإجرامية الرامية إلى تهديد أمن و استقرار البلاد حسب تصريحه.