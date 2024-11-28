العاصمة: تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب محمد الحبيب بن بولعيد، رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الولائي، إثر شغور المنصب بعد تعيين نجيبة جيلالي وزيرة للبيئة وجودة الحياة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الولاية.

وجرت مراسم التنصيب بحضور الأمين العام للولاية، نواب البرلمان، المدراء التنفيذيين وكذا أعضاء المجلس الشعبي الولائي.

وأضاف المصدر ذاته، أن "تنصيب السيد بن بولعيد، جاء مباشرة بعد عملية انتخابه رئيسا للمجلس، والتي أشرف عليها الأمين العام لولاية الجزائر، السيد عبد الرحمان رحماني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، السيد حاج عيسى بوعديمي، الذي تولى رئاسة المجلس بالنيابة إلى حين انتخاب رئيس جديد".