ضبط كمية ضخمة من المهلوسات بالعاصمة

تم إيداع خمسة متهمين الحبس المؤقت في قضية تتعلق بحجز أزيد من 965 ألف قرص مهلوس بأولاد فايت، بالجزائر العاصمة، حسب ما أورده، اليوم الخميس، بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

وأوضح البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، وبعد إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، عالج القطب الجزائي المتخصص، قضية تتعلق بحجز، على مستوى مدينة أولاد فايت، كمية من المؤثرات العقلية تقدر بأكثر من 965 ألف قرص مهلوس من نوع بريقابلين".

كما تم في الإطار ذاته --يضيف البيان-- حجز "خمس مركبات و أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم و مبالغ مالية أخرى بالعملة الأجنبية إضافة لأوراق نقدية مزورة".

وقد "أسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر، عن توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 28 نوفمبر 2024 وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة"، يتابع نفس المصدر.

كما أفاد البيان بأنه و"بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة المتابعين رهن الحبس المؤقت".