الاحتلال الصهيوني يخرق اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الصهيونية، خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، من خلال الطلعات الجوية فوق لبنان، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

وقال الجيش اللبناني في منشور عبر حسابه في منصة "X"، إنه خلال اليوم الخميس ويوم أمس الأربعاء، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، "أقدم العدو الصهيوني على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

وأكد الجيش اللبناني، أن قيادة الجيش تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة.

واليوم، أعلن قوات الاحتلال الصهيوني، استهدافت موقع داخل الأراضي اللبنانية جنوبا، زاعمة أنه لحزب الله.

وفي وقت سابق الخميس، قال قوات الاحتلال إنه أطلقت النار على أشخاص وصفتهم بـ"مشتبه بهم" في جنوب لبنان، قائلة في بيان إن القوات حددت "وصول المشتبه بهم، بعضهم بمركبات، إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وهو ما يشكل انتهاكا، وأطلقت النار عليهم".

وأصدر حزب الله بيانا مساء الأربعاء، هو الأول له منذ توقف القتال، قال فيه إن مقاتليه ستبقى أعينهم تتابع " تحركات وانسحابات قوات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".

والخميس قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الاحتلال انتهك الاتفاق، بإطلاق النار على مدنيين عائدين إلى قراهم في جنوب لبنان.