التحضير لإطلاق المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي

اجتمع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، بالإطارات المركزية للوزارة بالإضافة إلى مسؤولي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تناول التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الاقتصادي الوطني.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير حسب بيان للوزارة إلى عرض قدمه المكلف بتسيير الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تناول الخطة والأهداف المرسومة للمرحلة الثانية. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زيتوني أن هذه المرحلة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز من معرفة حقيقية للاقتصاد الوطني وقدراته الإنتاجية، مضيفا أنها تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، يرتكز على الحوكمة الرشيدة والتخطيط المستدام.

كما أشار زيتوني، إلى أن المرحلة الثانية من عملية الإحصاء الإقتصادي ستشرف عليها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتنسيق مع المصالح الخارجية للوزارة وكل القطاعات ذات الصلة. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة تعاون كافة الفاعلين الاقتصاديين لإنجاح هذه المرحلة.