غزة: الاحتلال الصهيوني أباد 1410 عائلة بالكامل

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تقريرا بشأن حصيلة المجازر التي ارتكبها الجيش الصهيوني بحق العائلات الفلسطينية، خلال أزيد من عام من الإبادة الجماعية.

وقالت الوزارة إن "القوات الصهيونية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية، إذ تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة".

ولفتت الوزارة إلى أن "أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي قتل منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198".

وكانت وزارة الصحة نشرت، يوم الخميس الماضي، تحديثها الأخير بشأن عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه بعد 419 يوما من الحرب على القطاع، استشهد 44.330 شخصا وأصيب 104.933، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.