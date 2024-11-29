أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الجمعة، للمرة الأولى في 3 جلسات، وسط ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

واستهلّت أسواق النفط تعاملاتها الصباحية على ارتفاع، مع تبادل الكيان الصهيوني وحزب الله الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، وتأجيل اجتماع أوبك+، ما ترك المستثمرين في انتظار قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وبحلول الساعة 07:09 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0,27 %، لتصل إلى 73,08 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي، بنسبة 0,23%، مقارنة بإغلاق يوم الأربعاء، لتصل إلى 68,88 دولارا للبرميل.

وتمّت تسوية الخامين القياسيين، يوم الأربعاء، على ارتفاع بعد يومين من تسجيل خسائر، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني.

وعلى أساس أسبوعي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2,4 %، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2,9%، وظل التداول ضعيفا بسبب عطلة عيد الشكر، يوم الخميس، التي أدت إلى إغلاق الأسواق المالية الأمريكية.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 6%، مع تصاعد حدّة الحرب في أوكرانيا، وتحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من صراع عالمي.