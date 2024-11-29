إعادة الاعتبار للموانئ.. توجيهات الوزير الجديد

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، أمس الخميس، اجتماعا خصص للاطلاع على وضعية المؤسسات المينائية، وكذا المشاريع قيد الإنجاز عبر كافة الموانئ التجارية، وموانئ الصيد البحري وكذا موانئ النزهة.

وشارك في هذا الاجتماع، حسب بيان وزارة النقل، كل من الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والرئيس المدير العام لشركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة، وكذا المديرون العامون للمؤسسات المينائية العشر.

وأكد الوافد الجديد على وزارة النقل، السعيد سعيود، على "ضرورة الصرامة في العمل، وإعطاء العمال حقوقهم، كما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية، وحثهم لبذل المزيد من الجهود، والعمل بنظام (3×8)، واحترام الآجال المحددة في كافة المشاريع قيد الإنجاز، والعمل على تقليص مدة معالجة السلع والبضائع والحاويات، وإعادة الاعتبار للموانئ التجارية والصيد والنزهة".

وفي اجتماع ثان، خصص لدراسة وضعية ميناء الجزائر، استمع الوزير إلى عرض حول مدى تقدم أشغال دعم أرصفة الرسو الأربعة 18-19-20-21، وعملية إعادة تهيئتها، ومختلف العمليات التقنية المبرمجة من طرف المؤسسة المنجزة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير، يضيف البيان، على "ضرورة احترام آجال الإنجاز المحددة، نظرا لأهمية المشروع وتأثيره على حركية وديناميكية الميناء، ومساهمته في معالجة أسرع للسفن".

وأوصى سعيود بالعمل بنظام (3×8) وتدعيم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، ومضاعفة الجهود.