بن زية ينافس على جائزة بوشكاش

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هدف الجزائري، ياسين بن زية، ضد منتخب جنوب إفريقيا، ضمن القائمة النهائية المرشحة للتنافس على جائزة "بوشكاش".

وسجل المهاجم الجزائري لنادي كاراباخ، هدفا عالميا بطريقة فنية رائعة في مباراة الجزائر وجنوب إفريقيا، في إطار دورة فيفا - سيريز لشهر مارس من العام الجاري.

ويتنافس هدف خريج أولمبيك ليون مع 10 أهداف أخرى، من أبرزها هدف الغاني قادوس مع فريقه واست هام ضد فريبورغ، وهدف لاعب مانشستر يونايتد غارناشو ضد إيفرتون، والقطري الهيدوس في مرمى منتخب الصين. ولاختيار الأفضل، يفتح المجال للتصويت أمام الجمهور عبر رابط خاص.

وجائزة بوشكاش، وهو مهاجم سابق لمنتخب المجر ونادي ريال مدريد، هي جائزة تم استحداثها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سنة 2009، وتمنح لأصحاب أجمل الأهداف خلال العام الكروي لفئة اللاعبين الذكور والإناث، ومنذ 2016 دخلت الجائزة ضمن جوائز الأفضل التي تقدمها "الفيفا".