مرتبة الجزائر في مؤشر الرخاء العالمي

صنفت منصة "HelloSafe" للرخاء العالمي، الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا، والثالثة على المستوى دول إفريقيا، ضمن مؤشر الرخاء العالمي لعام 2024.

ووفقا للمصدر ذاته، تم تصنيف الجزائر بعد حصولها على رصيد 40,36 نقطة، مما أهلها لحصد المرتبة الثالثة إفريقيا، بعد موريشيوس، التي حلت الأولى برصيد 41,05 نقطة، تليها السيشل في المرتبة الثانية بـ 40,77نقطة.

ويضع هذا التصنيف الجزائر ضمن فئة الدول ذات مستوى الازدهار المتوسط، حيث يعتمد على مؤشر الدول التي تتمتع باستقرار اقتصادي ونصيب مرتفع للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تقدم في مؤشرات التنمية البشرية.

وحسب التصنيف ذاته، فقد جاءت ليبيا في المرتبة الرابعة بـ33,84 نقطة، تلتها مصر في المركز الخامس بـ 33,24نقطة، وتونس في المرتبة السادسة بـ 32,25نقطة، أما الغابون فجاءت سابعة بـ32,02 نقطة، بينما احتل المغرب المركز الثامن برصيد 30,02 نقطة.

ويعتمد مؤشرHelloSafe Prosperity Index ، الذي يقيّم 186 دولة، على 6 معايير رئيسية، تتمثل في: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الدخل القومي الإجمالي للفرد، معدل الادخار الوطني، مؤشر التنمية البشرية ومعامل جيني (لقياس عدم المساواة)، ومعدل الفقر.