الجزائر ضيف شرف صالون الصناعة التقليدية بميلانو

تشارك الجزائر كضيف شرف بعنوان قارة إفريقيا، في فعاليات الطبعة 28 للمعرض الدولي للصناعة التقليدية بميلانو الإيطالية، والذي سينطلق بداية من 30 نوفمبر إلى غاية 8 ديسمبر المقبل.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، فإن الوزيرة حورية مداحي، ستشرع "في زيارة عمل رسمية إلى ميلانو الإيطالية، في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2024، للإشراف على مشاركة الجزائر في هذا الصالون، إلى جانب أكثر من 100 دولة".

وسيضاف هذا الموعد الدولي - يقول البيان - "ضمن رصيد التعاون الجزائري - الإيطالي في مجال السياحة والصناعة التقليدية، الذي يعرف وتيرة جيدة تتماشى مع الإرادة القوية للبلدين في تطوير تعاون مثمر على جميع الأصعدة".

ويعتبر هذا المعرض الدولي بالنسبة للجزائر، حسب ذات البيان، بمثابة جسر للتواصل بين مختلف الشعوب، "حيث سيسمح بإبراز والتعريف بالموروث الثقافي، وذلك من خلال مهارات وإبداعات الحرفيين والفنانين الجزائريين المشاركين بأكثر من 80 حرفيا وحرفية".