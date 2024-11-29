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مجتمع

غليزان: غلق أسواق المواشي مؤقتا

29 نوفمبر 2024 ()
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قرر والي غليزان، باقتراح من مدير المصالح الفلاحية، غلق بصفة مؤقتة واحترازية جميع الأسواق الأسبوعية للمواشي، على مستوى تراب الولاية، وذلك كإجراء وقائي لمنع انتشار مرض الالتهاب الجلدي العقدي المعدي للأبقار، حسب ما جاء في القرار الولائي الذي بحوزة "الخبر" الممضي بتاريخ 28 نوفمبر 2024.

وقد أشارت المادة الثانية من القرار الولائي، إلى أنه "يمنع منعا باتا، وبصفة مؤقتة تنقل الأبقار على مستوى إقليم تراب الولاية، كإجراء احترازي للوقاية من مرض الالتهاب الجلدي العقدي المعدي للأبقار، باستثناء المرخص لها من قبل المفتش البيطري المختص إقليميا، وهذا داخل إقليم الولاية والموجهة للولايات الأخرى".

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