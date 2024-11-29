تلمسان: تفكيك شبكة تهريب المهاجرين المغاربة (فيديو)

تمكن أمن ولاية تلمسان، أمس الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود مختصة في تهريب مهاجرين مغاربة انطلاقا من المغرب مرورا عبر الجزائر باتجاه دول أوروبية على متن قوارب مهيأة، حيث تم على إثر هذه العملية النوعية توقيف 18 شخصا منهم 15 مغربيا.

وحسب بيان ذات الهيئة الأمنية "تمكن محققو الشرطة بفضل تجربتهم في الميدان من فك خيوط القضية في ظرف زمني قصير وتوقيف الأشخاص بناء على تحريات معمقة كشفت عن وجود شبكة دولية رأسها المدبر يتواجد بالمغرب أين يخطط ويستلم الأموال في حين يمتد ذرعها إلى عدة دول مجاورة مستهدفةا الجزائر كما اختصت في ارتكاب وتنفيذ جرائم مختلفة منها المرتبطة بالإتجار بالبشر".

ووفق البيان تمكنت الشرطة من "توقيف جميع أفراد الشبكة التي تبين دخولها أرض الوطن بطريقة غير شرعية وشروعها في مغادرته بطريقة غير شرعية تم تقديمهم أمام نيابة الاختصاص عن جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية".