جريمة قتل تهز مدينة القل

شهدت مدنية القل بولاية سكيكدة، اليوم الجمعة، جريمة قتل راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 57 سنة، عثر عليه جثة هامدة غارقا في دمائه بعد تلقيه طعنات من طرف أخ زوجته.

وحسب مصادر محلية فإن الضحية كان يحاول إنزال مواد البناء من شاحنته بمنزل صهره بحي الطبانة المفرزة 2 بمدينة القل، قبل أن يباغته المشتبه البالغ من العمر حوالي 34 سنة وطعنه بسلاح أبيض على مستوى البطن وطعنات أخرى كانت كافية لقتل الضحية.

وتضيف المصادر المحلية أن المشتبه فيه، الذي يعاني من اضطرابات عصبية، سلم نفسه لمصالح الدرك الوطني ببلدية القل واعترف بارتكابه جريمة قتل في حق زوج أخته.

وانتقل عناصر الدرك الوطني إلى عين المكان وعثروا على الضحية قرب الباب الخلفي لشاحنته غارقا في دمائه واتخذت الشرطة العلمية كل التدابير قبل تحويل الجثة من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى القل.