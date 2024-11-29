مبابي .. الريال يستنجد بزيدان

يدرس نادي ريال مدريد الاستعانة بأسطورته زين الدين زيدان، لمساعدة كيليان مبابي، لاعب الفريق الحالي، على العودة إلى أفضل مستوياته.

ورغم تسجيله 9 أهداف في 18 مباراة، بجانب صناعة هدفين، إلا أن مبابي لا يزال لم يظهر بالمستوى المنتظر مع ريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يتجهون لطلب المساعدة من زيدان لتوجيه نصائح إلى مبابي أملا في إعادته للطريق الصحيح.

ويتمتع زيدان بعلاقة وثيقة مع مبابي، حيث يعتبره صاحب الـ 25 عاما مثله الأعلى، وهو أول من أوصى ريال مدريد بالتعاقد معه، ما يجعل أي رسالة منه "تحمل ثقلا أكبر" وفقا للصحيفة.

جدير بالذكر أن زيدان كان حاضرا بجوار مسؤولي ريال مدريد في حفل تقديم مبابي كلاعب جديد للفريق العاصمي بملعب "سانتياغو برنابيو" في شهر جويلية الماضي.