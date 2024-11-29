الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائر في المركز الثاني

تحتل الجزائر المركز الثاني في الألعاب الإفريقية العسكرية التي تحتضنها مدينة أبوجا النيجيرية، وهي تتجه إلى إنهاء الدورة في مركز الوصافة وراء المستضيف نيجيريا.

وحققت الجزائر إلى غاية اليوم خلال ألعاب أبوجا 93 ميدالية، منها 50 ذهبية و22 فضية و21 برونزية، بينما حققت نيجيريا 192 ميدالية، منها 90 ذهبية و56 فضية و46 برونزية، حيث تحقق هذا الحصاد لنيجيريا مستضيفة الألعاب، بوفد يضم 440 رياضيا مقابل 130 رياضيا للجزائر.

ويبتعد المنتخب الجزائري العسكري صاحب المركز الثاني عن منتخب كينيا صاحب المركز الثالث بفارق كبير، كون الوفد الكيني كسب 43 ميدالية منها 18 ذهبية و13 فضية و12 برونزية، في دورة ضمت 20 وفدا مشاركا.

وتراهن الجزائر على رفع حصادها من الذهب غدا من خلال نهائي سباق 4 مرات 400 متر، والذي سيكون فيه البطل جمال سجاتي ضمن الرياضيين الجزائريين الأربعة المشاركين فيه.