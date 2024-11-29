الرابطة الأولى: تأجيل أربع مقابلات من الجولة 12

تقام الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم في 7 و 8 ديسمبر المقبلين مع إرجاء أربع مقابلات، حسبما أعلنته اليوم الجمعة رابطة كرة القدم المحترفة في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

و تبدأ هذه الجولة يوم السبت 7 ديسمبر بإجراء مقابلتين اثنتين: اتحاد خنشلة - وفاق سطيف و أولمبي الشلف- ترجي مستغانم، على ان تتواصل فعاليات الجولة الـ 12 يوم الأحد 8 ديسمبر بإقامة لقاءين آخرين، يضيف نفس المصدر.

وقررت الرابطة تأجيل أربعة لقاءات إلي تاريخ لاحق ويتعلق الأمر بمواجهات الأندية الأربعة المشاركة في المنافسات القارية: نادي بارادو- شباب بلوزداد , شباب قسنطينة - مولودية البيض، أولمبي آقبو- اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر وشبيبة الساورة.

يذكر أن مولودية الجزائر وشباب بلوزداد معنيين بالجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بينما سيكون اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة على موعد مع الجولة الثانية من منافسة كأس الكونفدرالية المقررتين في 6 و7 و8 ديسمبر 2024.

أما الجولة الـ 11 فستبدأ يوم غد السبت 30 نوفمبر وستتواصل يومي الأحد والإثنين و ستكون مبتورة من مباراة اتحاد الجزائر- نادي بارادو المؤجلة إلي تاريخ لاحق.

للإشارة فإن شباب قسنطينة يتصدر مؤقتا ترتيب بطولة الرابطة الأولى برصيد 18 نقطة متبوعا باتحاد الجزائر و مولودية الجزائر بمجموع 16 نقطة و مباراة ناقصة.