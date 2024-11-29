محرز يواصل الرد على منتقديه (فيديو)

بعد أن كان محل انتقادات لاذعة في السعودية منذ بداية الموسم، واصل قائد "الخضر"، رياض محرز، التألق بقيادته اليوم فريقه الأهلي لتحقيق فوز مهم.

وأكد رياض استفاقته المسجلة خلال الجولات الأخيرة وأيضا خلال مواجهات رابطة أبطال آسيا، فضلا عن أدائه المتميز مع المنتخب الوطني ضد ليبيريا بملعب تيزي وزو أين سجل هدفا بعد صيام طويل.

واليوم أيضا، أبصم محرز على هدف ناديه الوحيد ضد نادي الوحدة ونال أعلى تنقيط في المباراة.