آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

محرز يواصل الرد على منتقديه (فيديو)

29 نوفمبر 2024 ()

38serv

+ -

 بعد أن كان محل انتقادات لاذعة في السعودية منذ بداية الموسم، واصل قائد "الخضر"، رياض محرز، التألق بقيادته اليوم فريقه الأهلي لتحقيق فوز مهم.

 وأكد رياض استفاقته المسجلة خلال الجولات الأخيرة وأيضا خلال مواجهات رابطة أبطال آسيا، فضلا عن أدائه المتميز مع المنتخب الوطني ضد ليبيريا بملعب تيزي وزو أين سجل هدفا بعد صيام طويل.

 واليوم أيضا، أبصم محرز على هدف ناديه الوحيد ضد نادي الوحدة ونال أعلى تنقيط في المباراة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    رصاصة الرحمة للتواجد العسكري الفرنسي في إفريقيا

    4943 قراءة
  • 3

    توجه جديد للاحتراف في الجزائر

    4478 قراءة
  • 4

    قضية صنصال: "نظفوا أمام بيوتكم أولا"

    3710 قراءة
  • 5

    مبابي .. الريال يستنجد بزيدان

    3669 قراءة