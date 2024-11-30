الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى الجزائريون، صباح اليوم السبت، صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية.

وقد دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها، في السابق، كافة أئمة الجمهورية إلى إقامة صلاة الاستسقاء، اليوم السبت، بعد تأخر تساقط الأمطار في البلاد.

فقد راسلت الوزارة كافة مديرياتها عبر كامل التراب الوطني من أجل "إقامة صلاة الاستسقاء اليوم السبت، 28 جمادى الأولى 1446 هـ، الموافق لـ30 نوفمبر 2024، ابتداء من الساعة 09:00 صباحا".

ودعت الوزارة، أيضا، إلى "التضرع لله بالدعاء، مُذكرة بأحكام وآداب الصلاة ومنها: التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام، الصيام قبل صلاة الاستسقاء، والتصدق على الفقراء والمساكين لنشر الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس".