"صنصال.. كاتب زائف معاد للإسلام وينشر الكراهية"

وصف السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق عن حزب الخضر، كريم زريبي، الكاتب الجزائري الفرنسي، بوعلام صنصال، بأنه "كاتب زائف معاد للإسلام وينشر الكراهية"، منتقدا داعميه.

ونشر كريم زريبي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة له مع إذاعة "Beur FM" انتقد فيها بشدة الدعم المقدم للكاتب بوعلام صنصال، من أبرز داعميه، مارين لوبان ومارشال ماريون.

وقال زريبي: "مارين لوبان وجوردان بارديلا يدعمانه لأنهما يحبان الجزائريين فقط عندما يهينون الجزائر أو ينشرون الكراهية ضد الإسلام والمسلمين".

وأكد أن "دفاعهما عن صنصال ليس بسبب أدبه أو دعوته للحرية، بل نتيجة استغلال سياسي يخدم مصالح اليمين المتطرف"، مشددا على "ضرورة الوقوف في وجه صنصال، لأنه يخدم أجندة اليمين المتطرف وبعض المثقفين الرجعيين".

ووجه كريم زريبي نداء لـ"أصحاب السلام والإيجابية"، داعيا إياهم للتوحد ضد "هؤلاء الكتاب الزائفين الذين ينشرون الكراهية ويقوّضون قيم الاحترام والتعايش".

ويرأس زريبي المجلس العالمي للجالية الجزائرية الذي تأسس في 8 مارس 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

كريم زريبي، نائب أوروبي فرنسي من أصل جزائري ومستشار وزير الداخلية الفرنسي، وخبير في الاستشارات والاتصال والعلاقات العامة، ويحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية، وبرز في السنوات الأخيرة بتدخلاته في فرنسا التي تنتقد أطروحات وأفكار اليمين المتطرف بخصوص الجزائر.