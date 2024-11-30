عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهندي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، سوبرامانيام جايشنكر، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ووفق بيان الوزارة، فإن الطرفين أعربا عن "بالغ ارتياحهما لنجاح زيارة الدولة التي أدتها رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، إلى الجزائر، شهر أكتوبر الماضي، مؤكدين على أن هذه الزيارة قد أضفت زخما جديدا على العلاقات الثنائية".

وفي ذات السياق، اتفق الوزيران على "متابعة القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، لاسيما عقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة بنيودلهي، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة".

كما شدد الوزيران، يضيف ذات البيان، على ضرورة "تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين، بالنظر للتحديات التي يفرضها الوضع الدولي الراهن على مختلف الأصعدة، كما جددا التزامهما بتعزيز التنسيق البيني في مختلف المنظمات ذات الانتماء المشترك".