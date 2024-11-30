وزير البريد الجديد يتخذ جملة من الإجراءات

اتخذ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، جملة من الإجراءات الميدانية والمشاورات الهادفة إلى تحسين كفاءة القطاع وتعزيز خدماته تلبية لتطلعات المواطنين، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "في إطار الوقوف على تطوير البنى التحتية وضمان جاهزيتها، قام زروقي، بزيارات مفاجئة إلى مواقع استراتيجية لشبكات الاتصالات والبنى التحتية، حيث أصدر تعليمات واضحة لتحديث البنى التحتية ذات الأولوية قبل نهاية العام الجاري، كما شدد على ضمان استمرارية الخدمات في جميع الظروف بما في ذلك الحالات الطارئة والأعياد وأيام العطل".

وفي سياق تعزيز خدمات القطاع، عقد الوزير اجتماعا مع الإطارات المركزية للوزارة لتوحيد الرؤية وتحديد الأولويات الاستراتيجية، حيث ركز الاجتماع، كما جاء في البيان، على "تسريع عملية رقمنة الإجراءات وإدماج الحلول التقنية المبتكرة لتحسين الكفاءة، إلى جانب تقليص المدة الزمنية مع تذليل العقبات التي تعيق تطوير الأداء".

ولفت البيان إلى أن "الوزير جمع الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات القطاع ومتعامليه في لقاء ركز على تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتم الاتفاق خلاله على إطلاق مبادرات لتحفيز الابتكار وتوسيع شبكات الاتصالات باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى تطوير الحظائر التكنولوجية وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني كخطوة نحو الإدماج الرقمي".

وفي سبيل اتخاذ خطوات مستقبلية لدعم الابتكار والتطوير، شدد على "ضرورة استشراف المستقبل من خلال إطلاق برامج تدريبية للشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية"، كما أكد "أهمية تسريع مشاريع مد الألياف البصرية واعتماد التقنيات الحديثة، وكذا إجراء مراجعات مستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتعزيز الخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة".

وأشار بيان الوزارة، إلى أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحويل قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى إحدى ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر".

واستلم سيد علي زروقي مهامه وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يوم 19 نوفمبر الجاري، خلفا لكريم بيبي تريكي، إثر التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.