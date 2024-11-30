عمورة يتوهج في "البندسليغا" (فيديو)

تألق الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة بشكل لافت، مساء اليوم السبت، عندما ساهم في الفوز الكبير الذي حققه نادي فولفسبورغ على حساب نظيره لايبزيغ في إطار الجولة الـ 12 من الدوري الألماني.

ودخل ابن ولاية جيجل بقوة في المقابلة ومنح التقدم لفريقه في الدقيقة الرابعة ثم أضاف زميله تياغو الثاني بعدها بدقيقة، وعاد اللاعب السابق لوفاق سطيف في الدقيقة الـ 16 ليسجل الثنائية الشخصية والهدف الثالث لفريقه.

وتواصلت سيطرة "الذئاب" في الشوط الثاني وعززوا تقدمهم بهدف رابع في الدقيقة الـ 64 ثم خامس في الأنفاس الأخيرة من المقابلة، فيما كان نصيب أصحاب الأرض هدفا وحيدا في الدقيقة الـ 82.

وبهذه الثنائية يؤكد عمورة تألقه في "البندسليغا" التي التحق بها هذا الموسم، موقعا على أول ثنائية له ورافعا رصيده إلى 9 مساهمات في 11 مقابلة (4 أهداف و5 تمريرات حاسمة).

وسمح هذا الفوز الكبير لزملاء عمورة من الارتقاء إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.