اتحاد خنشلة يرتقي وتراجع متواصل لـ "الحمراوة" (فيديو)

أجريت اليوم السبت، ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة الحادية عشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وواصل نادي مولودية وهران نتائجه المتواضعة في الفترة الأخيرة وعاد بالهزيمة من تنقله إلى مقرة لمواجهة النجم المحلي رغم تقدمه بهدف بوسالم في الدقيقة 45+2 قبل أن ينهار في الشوط الثاني بهدفي عمران في الدقيقتين 58 و90+4.

ويبتعد نجم مقرة أكثر من منطقة الخطر إثر تحسن نتائجه في الفترة الأخيرة في المقابل يفقد "الحمراوة" المركز الرابع وهم مرشحون للتقهقر أكثر في جدول الترتيب بعد تسوية الرزنامة.

المستفيد الأكبر من مواجهات اليوم هو اتحاد خنشلة الذي أطاح بأولمبي آقبو بهدف وحيد سجله جاوشي في الدقيقة 67 فيما فوت المنافس فرصة التعادل بعدما ضيع المهاجم هارون ضربة جزاء.

ويرتقي "السيسكاوة" للمركز الرابع، مؤقتا، برصيد 16 نقطة في حين يواصل الصاعد الجديد تراجعه في الفترة الأخيرة بعد بداية موسم قوية.

آخر مقابلة، احتضنها ملعب زكريا المجدوب في البيض وعرفت تسجيل المولودية المحلية لتعثر جديد عندما تعادلت بنتيجة هدف في كل شبكة أمام ترجي مستغانم لتبقى في المركز الأخير برصيد 9 نقاط، أما المنافس فيسجل نتائج متذبذبة جعلته يتمركز في النصف الثاني من جدول الترتيب.

النتائج:

السبت:

مولودية البيض- ترجي مستغانم 1-1

نجم مقرة - مولودية وهران 2-1

اتحاد خنشلة - أولمبيك أقبو 1-0

الأحد:

شباب بلوزداد - جمعية أولمبي الشلف

وفاق سطيف - مولودية الجزائر

الإثنين:

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل

اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة

مباراة مؤجلة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 18 10

2. اتحاد الجزائر 16 9

--. مولودية الجزائر 16 9

--. اتحاد خنشلة 16 11

5. مولودية وهران 15 11

6. وفاق سطيف 14 9

--. أولمبيك آقبو 14 11

8. شبيبة القبائل 13 8

--. نجم مقرة 13 11

10. جمعية الشلف 12 10

--. ترجي مستغانم 12 11

12. شبيبة الساورة 11 9

13. شباب بلوزداد 10 8

14. نادي بارادو 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 9

16. مولودية البيض 8 10.