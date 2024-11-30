حجز كمية معتبرة من الكوكايين في ميناء بجاية

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر 2 كلغ من الكوكايين وأكثر من 36 ألف قرص مهلوس، في ميناء بجاية، تم ضبطها على متن مركبة نفعية قادمة من ميناء مرسيليا (فرنسا)، تم على إثرها توقيف المسافر وحجز وسيلة النقل المستعملة، حسبما أفاد به، اليوم السبت بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان: "في إطار ممارسة مهام الرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين عبر الرحلات الدولية من وإلى أرض الوطن، وأثناء المعالجة الجمركية لباخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية، تمكن أعوان المفتشية الرئيسة لفحص المسافرين على مستوى المحطة البحرية لميناء بجاية، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببجاية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، في حدود الساعة منتصف الليل من يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، من توقيف مسافر بحوزته 36455 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، و2 كلغ و329 غ من الكوكايين".

وأوضح البيان أن "البضاعة المحظورة تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة نفعية، مخبأة بإحكام في تجاويف شاشتي تلفزيون كانتا ضمن أمتعة المخالف".

في الأخير، أكد البيان أنه تم "إخطار السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع حجز البضاعة المحظورة، البضاعة التي استعملت لإخفاء الغش ووسيلة النقل المستعملة".