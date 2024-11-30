تعيينات جديدة في إدارة شباب بلوزداد

جدد أعضاء مجلس إدارة شباب بلوزداد الثقة في الرئيس مهدي رابحي بعد انتخابه بـ "الأغلبية البسيطة"، اليوم السبت، خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة النادي العاصمي بمقره في سعيد حمدين، وفق ما أورد بيان للنادي الهاوي.

كما كشف البيان عن تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة التي انعقدت الخميس الماضي بمقر شركة "مدار" المالكة لأغلبية أسهم الشركة الرياضية.

وانضم لمجلس الإدارة كل من الصحفي الرياضي في الإذاعة الوطنية (القناة الثالثة)، معمر جبور، العضو السابق للمكتب الفدرالي في عهد شرف الدين عمارة والرئيس السابق لرابطة ولاية الجزائر لكرة القدم ورئيس لجنة التنظيم المحلية لـ "الشأن"، رشيد أوكالي، إضافة إلى إطار في مجمع "مدار"، رشيد بهلول، مقابل خروج عضو واحد من مجلس الإدارة هو عزيز رمضاني.

واللافت في قائمة أعضاء مجلس الإدارة الجديدة هو عودة الرئيس السابق للفريق محمد بوحفص بعد أن اختفى عن الانظار منذ سحب الثقة منه في 2018، كما تواجد في المجلس العضو الفعلي وممثل النادي الهاوي لشباب بلوزداد بوعلام بوكروشة.

ويواصل مهدي رابحي قيادة السفينة البلوزدادية، منذ تعيينه في فيفري 2023، رغم الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل أنصار النادي في الفترة الأخيرة، ما يفند الشائعات حول تعيين الرئيس السابق لرابطة الهواة، علي مالك، لخلافته.