سيدي بلعباس: إنقاذ شابة وطفل من هلاك أكيد

تم، عصر يوم السبت، إجلاء شابة لا يتعدى عمرها الـ 29 سنة بمعية طفل صغير (5 سنوات) صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بمدينة سيدي بلعباس من قبل أعوان وحدة الحماية المدنية لبلدية تلموني إثر تعرضهم لحادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بالسكن العائلي.

وكانت نتائج التحقيق الأولي قد أفادت باستنشاق الثنائي لغاز منبعث من موقد طهي، وهما اللذان ظهرت عليهما أعراض دوار وقيئ وصعوبة في التنفس، في حين تشير آخر الأخبار الواردة من المستشفى إلى استقرار في وضعهما الصحي وفقا لما أكدته خلية الاتصال والإعلام بمديرية الحماية المدنية لسيدي بلعباس.