"الشناوة" ممنوعون من التنقل إلى سطيف

أعلنت إدارة مولودية الجزائر منع تنقل أنصارها إلى ولاية سطيف لحضور المقابلة التي ستجمع أشبال بوميل والوفاق المحلي في إطار الجولة الـ 11 من الرابطة المحترفة الأولى بملعب الـ 8 ماي 1945، غدا الأحد.

وحسب بيان النادي العاصمي، اليوم السبت، فإن قرار إجراء المقابلة دون حضور "الشناوة" اتخذ لـ "أسباب أمنية وتنظيمية".

وأضاف ذات البيان أن نفس الإجراء سيطبق في لقاء الإياب أين سيغيب أنصار وفاق سطيف ولن يخصص لهم مكان في الملعب.

وليست المرة الأولى التي يتم العمل بهذا الإجراء في الجزائر، حيث يمنع، منذ سنوات، تنقل أنصار مولودية الجزائر إلى قسنطينة وأنصار شباب قسنطينة إلى العاصمة خلال مواجهات الفريقين، وحتى مقابلة نصف نهائي كأس الجمهورية الموسم الماضي في وهران أجريت بمدرجات شاغرة بسبب الحساسية الكبيرة بين "الشناوة" و"السنافر".

في المقابل، لم تشهد المواجهات بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر أحداث شغب كبيرة، باستثناء بعض المناوشات خلال لقاء إياب الموسم الماضي.