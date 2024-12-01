تذبذب في توزيع مياه الشرب بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن توقف جزئي مبرمج لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة، بداية من اليوم الأحد، الفاتح ديسمبر، للقيام بأشغال الصيانة الدورية، ما سيتسبب في تذبذب في برنامج تزويد عدة بلديات ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة بالماء الشروب.

وجاء في بيان الشركة أن الأشغال ستدوم 72 ساعة، وسينجر عن هذه الأشغال تذبذبات وتعديل في برنامج التوزيع على مستوى ولاية الجزائر، ويمس المدينة الجديدة سيدي عبد الله، المعالمة، زرالدة، السويدانية (بلوطة)، اسطاوالي، الشراڤة (حي 602 مسكن الكثبان وبوشاوي البحري)، عين البنيان والحمامات.

وعلى مستوى ولاية تيبازة، يمس التذبذب في التزويد بمياه الشرب القليعة، الدواودة، فوكة، الحطاطبة، الشعيبة، بواسماعيل، عين تاڤورايت، بوهارون، خميستي وسيدي راشد.