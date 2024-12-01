50 شهيدا في غارات صهيونية جديدة على قطاع غزة

بعد سلسلة غارات صهيونية مكثفة على قطاع غزة، استهدفت خلالها منازل سكنية وتجمعات للباحثين عن الطحين، وصل إلى المستشفيات أكثر من 50 شهيدا وعشرات الجرحى، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكان من بين الضحايا ثلاثة عاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الذين قتلوا في غارة استهدفت سيارتهم بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وعلقت المنظمة على إثر ذلك عملياتها الإغاثية في القطاع.

كما قتل صحافي فلسطيني برصاص مسيرة صهيونية أثناء تواجده في المستشفى المعمداني، ما رفع عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 161 صحافيا.

من جهتها، بثت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شريط فيديو لأسير صهيوني يحمل الجنسية الأمريكية، طالب فيه رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بإطلاق سراحه فورا.

وازدادت الضغوط على الفلسطينيين في الساعات الأخيرة لوقف الحرب، بعد المبادرة المصرية والجهود الدولية المتواصلة.