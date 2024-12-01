حلب خارج سيطرة الجيش السوري

بالتزامن مع قصف الطيران السوري ريفي إدلب وحماة، شهدت الساعات الماضية في سوريا تطورات، بعد بدء الميليشيات المسلحة ما سمتها معركة "ردع العدوان"، وسيطرتها السريعة على مناطق واسعة في إدلب وحلب، شمال غربي البلاد، وفقا لوكالة الأناضول.

وحسب المصدر ذاته، فقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن "تلك الفصائل سيطرت على بلدتي خناصر والسفيرة، فضلا عن طريق حلب - دمشق، أو ما يعرف بـM5، ومطار كويرس بريف حلب، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى على أطراف حلب".

وقالت الميليشيات المسلحة إنها سيطرت، مساء أمس السبت، على مطار حلب الدولي، وذلك بعدما أوردت بعض المصادر، في وقت سابق، أن الجيش السوري سلّم المطار مع مواقع في حلب إلى ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قبل انسحابه منها.

كما أعلنت الميليشيات المسلحة سيطرتها على كامل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، بعد سيطرتها على مدينة معرة النعمان الإستراتيجية، جنوبي المحافظة، ومدن وبلدات أخرى. وقالت الميليشيات أيضا إنها بدأت عملا عسكريا في محور جديد بريف حماة (وسط)، وسيطرت على مدن مورك وطيبة الإمام وحلفايا وصوران، قبل أن تعلن أنها بدأت التوغل داخل مدينة حماة وهروب قوات النظام منها.