Gaza: plus de 50 martyrs dans d'intenses frappes

Une série d'intenses frappes aériennes de l'occupation sur la bande de Gaza, visant des maisons résidentielles et des rassemblements de personnes cherchant de la farine, ont fait plus de 50 martyrs et des dizaines de blessés, selon l'agence palestinienne "Wafa".

Parmi les victimes se trouvaient trois travailleurs de l'organisation "World Central Kitchen", tués dans une frappe qui a ciblé leur véhicule à Khan Younès, au sud de la bande de Gaza. En conséquence, l'organisation a suspendu ses opérations humanitaires dans la région.

Un journaliste palestinien a également été tué par balle lors d'une attaque alors qu'il se trouvait à l'hôpital El Mamdani, portant à 161 le nombre de journalistes tués depuis le début de la guerre.

De son côté, les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont diffusé une vidéo montrant un prisonnier sioniste, de nationalité américaine, qui a appelé le premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le président élu des États-Unis, Donald Trump, à le libérer immédiatement.

Les pressions sur les Palestiniens ont augmenté dans les dernières heures pour mettre fin à la guerre, après l'initiative égyptienne et les efforts internationaux continus.