Les mouvements de l'Azawad annoncent une étape importante

Les principales mouvements azawad ont annoncé, samedi dernier, la dissolution de leurs organisations et leur fusion en une entité unique sous le nom de « Front de Libération de l'Azawad » (FLA), avec de nouveaux plans et objectifs dans leur lutte contre ce qu'ils ont qualifié de "junte militaire de Bamako".

Dans un communiqué signé par les dirigeants de quatre principaux mouvements affiliés au cadre stratégique connu sous l'acronyme « CSP-DPA », il a été précisé que "les mouvements ont créé une entité politique et militaire pour concrétiser les aspirations du peuple azawad".

Les responsables ont appelé les composantes de la société, à l'intérieur comme à l'extérieur, à se rallier à la nouvelle organisation pour "l'harmonisation, la concertation et la réalisation des objectifs". Ils ont également appelé la communauté internationale et les pays voisins à reconnaître ce groupe comme "le seul représentant" de l'Azawad.

Selon le communiqué, les mouvements fusionnés sont : le Conseil supérieur pour l'unité de l'Azawad, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA), le Mouvement arabe de l'Azawad et le Groupe d'autodéfense des Azawad.

Les signataires ont expliqué que cette initiative était motivée par "les attaques menées par le gouvernement central et son allié, la société Wagner, qui ont causé des destructions et des déplacements massifs dans la région de l'Azawad".

Les mouvements avaient évoqué la possibilité de cette fusion il y a deux ans, mais le projet avait été retardé en raison des évolutions sur le terrain. À l'époque, le document précisant la démarche indiquait que "conscients de la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Azawad, les populations avaient décidé d'unir leurs efforts et leurs visions pour faire face à tous les défis en vue de réaliser le bien-être social et politique".

Les initiateurs du projet avaient souligné qu'ils avaient pris en compte la Charte de la Coordination des Mouvements de l'Azawad et son programme politique, ainsi que les accords et compromis entre la Coordination des Mouvements de l'Azawad et la Plateforme, pour créer les bases d'une paix durable en faveur des habitants de l'Azawad. Cela incluait également la création du cadre stratégique permanent en avril 2022 et du cadre stratégique permanent pour la sécurité, la paix et le développement en décembre 2022.

Cette initiative de regroupement des mouvements azawad dans une seule entité fait suite à des années de travail séparé et marque un tournant. Elle est perçue par certains observateurs comme étant liée aux récents changements dans la région et à leurs impacts sur les équilibres et intérêts régionaux.